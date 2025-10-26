Santo Domingo.– El Gobierno dominicano instó este domingo a la población a reanudar sus actividades habituales en la mayor parte del territorio nacional, exceptuando las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, que permanecen bajo alerta roja debido a las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por los efectos del huracán Melissa.

La ingeniera Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), explicó que en esas zonas los niveles de agua acumulada siguen siendo elevados, por lo que resulta necesario mantener las restricciones impuestas en los últimos días.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ratificó la alerta roja en dichas provincias, lo que implica la suspensión temporal de la docencia, así como de las labores administrativas y productivas, mientras persista el nivel de riesgo.

Quizas te interese: RD en riesgo de “hipoteca perpetua” por endeudamiento, según Quique Antún

“En estas zonas es fundamental continuar con las medidas preventivas, ya que persisten condiciones que pueden poner en peligro vidas y propiedades”, subraya el comunicado del COE.

Asimismo, permanecen en alerta amarilla las provincias San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Monte Cristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

En tanto que Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Espaillat, El Seibo y Duarte continúan en alerta verde.

Con el llamado a la normalidad parcial, los ministerios de Educación, Administración Pública y Trabajo emitirán en las próximas horas las directrices para el reinicio de las clases, así como de las labores en el sector público y privado, y la prestación de servicios administrativos en las provincias donde el nivel de alerta ha disminuido.

Las autoridades recomendaron prudencia en el retorno a las actividades, especialmente en zonas donde aún se registran inundaciones o deslizamientos de tierra, y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales del COE y del Indomet.