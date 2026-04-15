Santo Domingo.– El expresidente de la República, Leonel Fernández, recibió la tarde de este miércoles una comisión del Gobierno dominicano, para dialogar respecto a la situación internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Durante el encuentro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que el Gobierno se encuentra en un proceso dinámico que exige una adaptación constante en la estructuración de planes, proyectos y rutas de trabajo.

Subrayó la disposición del Estado para realizar los sacrificios necesarios y las reorganizaciones en el gasto público que el contexto demande, mostrando apertura para asimilar cualquier sugerencia que resulte beneficiosa para el avance de este proceso.

Plan a la sociedad

Leonel Fernández explica que el encuentro con el gobierno fue un intercambio de ideas y opiniones sobre la situación económica actual, influenciada por la crisis geopolítica mundial.

Aclara que no se presentaron planes específicos en esta etapa, sino que el objetivo principal fue establecer un canal de comunicación abierto.

Fernández indicó que es responsabilidad del gobierno elaborar y presentar un plan concreto a la sociedad dominicana, tras lo cual la oposición podrá analizarlo y fijar una postura detallada.

Representantes del Gobierno y la Fuerza del Pueblo durante el encuentro.

Encuentro

La comisión del Gobierno está integrada por José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio; Alexis Cruz, viceministro de Economía; y Luis Madera, viceministro de Coordinación y Seguimiento de la Presidencia.

Por la Fuerza del Pueblo participan, además de Fernández, Antonio Florián, secretario general; Daniel Toribio, secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política; Rafael Camilo, secretario de Planificación y Desarrollo y miembro de la Dirección Política; Hainvajo Ng Cortiñas, secretario de Economía; y Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política.

El eje central del diálogo giró en torno a la necesidad de articular una respuesta nacional frente a la volatilidad del mercado energético internacional, cuyos efectos ya se reflejan en el costo de los combustibles, el transporte y la producción local.

En ese contexto, el encuentro adquiere especial relevancia al priorizar el interés nacional por encima de las diferencias políticas, con miras a implementar medidas consensuadas que mitiguen el impacto del encarecimiento del crudo en los sectores más vulnerables.