Carlos Correa (1) de los Astros de Houston celebra tras conectar un jonrón ante los Yankees de Nueva York, el sábado 25 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren)

Houston. — El campocorto puertorriqueño Carlos Correa fue intervenido quirúrgicamente este lunes para reparar un tendón desgarrado en su tobillo izquierdo, según se informó tras el procedimiento.

La cirugía busca corregir una lesión que venía afectando el desempeño del estelar jugador, quien ahora iniciará un proceso de recuperación para regresar a la acción en las Grandes Ligas.

El estelar pelotero del cuadro interior de los Astros de Houston se lesionó el martes y manifestó al día siguiente que necesitaría la operación, que pone fin a su temporada.

El mánager Joe Espada comentó que Correa le hizo una llamada por FaceTime mientras él estaba en la reunión previa con los jugadores de posición de Houston el lunes, antes del inicio de una serie de cuatro juegos contra Seattle.

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“Saludó a todos”, relató Espada. “Y ojalá podamos verlo aquí en el próximo día o dos porque… está bien. La cirugía salió muy bien”.

Correa se lesionó mientras hacía swings en la jaula de bateo antes de un juego la semana pasada. Indicó el miércoles que la lesión fue un desgarro completo y se espera que su recuperación tome de seis a ocho meses.

Espada espera que Correa ayude a orientar a algunos de los jugadores más jóvenes del equipo mientras esté fuera de acción.

“Tiene conocimientos, ayuda a estos jóvenes a mantenerse calmados y (les enseña) cómo jugar su posición, cómo encarar los turnos al bate”, explicó Espada. “Hay tantas cosas que se pueden aprender de Carlos”.

Correa ha tenido problemas de tobillo en el pasado. En 2023, se vinieron abajo enormes acuerdos como agente libre con los Gigantes de San Francisco y Mets de Nueva York por preocupaciones relacionadas con su tobillo derecho, que fue operado en 2014. Al final, permaneció con los Mellizos de Minnesota después de que esos acuerdos se desplomaran.

En su carrera en las Grandes Ligas, Carlos Correa ha forjado una reputación de ser un “hombre de octubre”, por el éxito que ha logrado en la postemporada.

Correa, quien está de regreso con los Astros tras el canje de gran impacto del verano pasado desde los Mellizos, jugó en la tercera base para Houston la temporada pasada, con el dominicano Jeremy Peña como campocorto. Pero Correa ha estado jugando recientemente como campocorto debido a que Peña está fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Correa tiene salarios de 31,5 millones de dólares esta temporada, 30,5 millones en 2027 y 30 millones en 2028. Como parte del canje de julio, los Mellizos pagarán a los Astros 10 millones de dólares cada 15 de diciembre desde este año hasta 2028.

Correa bateaba para .279, con tres jonrones y 16 carreras impulsadas. Selección número 1 del draft amateur de 2012, Correa pasó sus primeras siete temporadas con los Astros antes de firmar con Minnesota, donde estuvo tres temporadas y media antes del canje del verano pasado.