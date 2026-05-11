Con nuevo carnet del ITLA, estudiantes tendrán descuentos en pizzerías

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) puso en funcionamiento «ITLA PASS», un nuevo carnet inteligente diseñado para integrar servicios académicos con una red de beneficios comerciales.

La iniciativa abarca a estudiantes de nuevo ingreso, personal docente y administrativo de la institución.

La tarjeta permite acceder a acuerdos estratégicos en múltiples sectores. En el área de telecomunicaciones y tecnología, empresas como Altice y Wind Telecom ofrecen descuentos del 15 % en planes de internet y servicios móviles, mientras que Cecomsa y CSM Tech World aplican rebajas de entre el 5 % y el 10 % en equipos y reparaciones.

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En el sector logístico, Glotrans Courier estableció una tarifa fija de RD$192.42 por libra para los usuarios del carnet. En el ámbito gastronómico y de consumo, se integraron establecimientos como Pala Pizza, con un 15 % de descuento, y las cadenas Jade Teriyaki, Tamashi Sushi & More y El Mexicano, con un 10 %.

Asimismo, el sector salud y bienestar cuenta con acuerdos con el Centro de Investigación y Medicina Física Integral, que otorga un 30 % de descuento en terapias, y diversas peluquerías con rebajas de hasta el 20 %.

El programa también incluye convenios de carácter cultural y de servicios para el hogar. El Museo Nacional de Historia Natural facilitará entradas gratuitas para observaciones astronómicas, mientras que L&R Comercial aplicará descuentos en electrodomésticos y maderas.