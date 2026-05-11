El presidente Luis Abinader y el ministro Kelvin Cruz durante la entrega de los pabellones remozados del Centro Deportivo de La Romana, obra ejecutada por el Miderec con una inversión superior a RD$53 millones.

La Romana.– El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la entrega de los pabellones de entrenamientos del Centro Deportivo de La Romana, como parte del programa de construcción y remozamiento de infraestructuras deportivas que ejecuta el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

Los trabajos incluyen la rehabilitación de los salones de combate para boxeo, lucha, taekwondo y judo, además de oficinas de federaciones y clubes, cafetería, instalación de ring de boxeo, tatamis, impermeabilización de techos, pintura general y mejoras eléctricas.

Durante el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz , informó que la obra fue ejecutada con una inversión de RD$53,724,353.12 y beneficiará a cientos de atletas de la provincia.

“El presidente Luis Abinader autorizó de inmediato los fondos necesarios para transformar estos pabellones, que antes representaban una vergüenza y hoy se convierten en espacios dignos para nuestros atletas”, expresó el funcionario.

Cruz explicó que el proyecto surgió tras un encuentro con dirigentes comunitarios y deportivos realizado en septiembre de 2024, donde se identificó el deterioro de las instalaciones como una de las principales necesidades del sector.

El ministro destacó además que el Gobierno desarrolla un amplio programa de construcción de techados multiusos en distintas provincias del país, con más de 130 proyectos ejecutados o en proceso junto a otras instituciones estatales.

Anunció igualmente que este mes iniciará la construcción del techado multiuso del municipio de Guaymate y que las autoridades gestionan terrenos para otra instalación similar en Villa Verde.

La intervención abarcó unos 7,300 metros cuadrados e incluyó de estructuras metálicas, reparación de baños, remozamiento de áreas de gimnasia, gradas y otros espacios deportivos y de servicios.

En la actividad estuvo presente el inmortal del deporte Alfred Horford , conocido como “Tito” Horford, primer dominicano en jugar en la NBA.

Juramentan voluntariado

Durante el acto, Kelvin Cruz juramentó el voluntariado del Complejo Multiusos Deportivo La Romana, integrado por Tito Horford, el alcalde Eduardo Kery Metivier y otros representantes comunitarios, quienes tendrán la responsabilidad de velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones deportivas.