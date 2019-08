Santo Domingo.-El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció este miércoles sus aspiraciones por la carrera a la nominación presidencial de ese partido, de cara a las primarias abiertas del 6 de octubre.

Durante un concurrido acto realizado en un restaurante de la capital, Castillo dijo que “La candidatura presidencial es un enorme privilegio, porque significaría poder garantizarle al pueblo, la continuidad del mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana en toda su historia”.

“Quiero dejar un mensaje especial a mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Mucho se dice en la calle que el PLD está dividido, que no nos queremos juntos. Pues se equivocan. Al PLD no lo divide nadie. El PLD le pertenece al pueblo y no a figuras en particular”, aseveró.

Expresó que la participación de muchos aspirantes es la mejor demostración de que el PLD es un partido democrático, vigoroso y sano.

“El que resulte ganador dentro del PLD, llámese como se llame, ese será el candidato único de todos. Si no salgo favorecido en una contienda interna transparente y absolutamente democrática, contarán conmigo en la primera fila. No será a marcha lenta”, sostuvo.

Aseguró que su decisión “es el fruto de una profunda reflexión, de rigurosas consultas familiares, de escuchar a muchos dominicanos”.

“Trabajaré incansablemente para hacerme merecedor de la confianza y el voto del Pueblo dominicano. Ganaremos con toda seguridad las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, y ganaremos las elecciones de mayo del 2020. Les garantizo que me esforzaré en ser un buen Presidente, dedicado por entero al servicio de la nación”, declaró Castillo, quien dejó el cargo de ministro de Obras Públicas este mismo día, con efectividad a partir del lunes 5 de agosto.

Expuso que “A lo largo de estos últimos meses, se nos han acercado representantes de diferentes esferas de la vida política, social y económica de la nación. Estos sectores nos invitaron a considerar la nominación presidencial, nos motivaron a ir en su búsqueda, expresándonos su confianza en nuestra demostrada capacidad gerencial, en nuestra capacidad para el diálogo franco y la gestión de puertas abiertas”.

Indicó que está convencido que este reto es para políticos maduros, para políticos de nación, para funcionarios de gobierno que entiendan que su misión es servir al pueblo y no ser servidos por el pueblo. “Ser presidente de la gran República Dominicana es el compromiso más grande que pueda tener sobre sus hombros cualquier ciudadano”, aseguró.

“Lamenté profundamente la decisión del presidente Danilo Medina de no participar en los comicios del 2020. Su gestión de gobierno ha tenido una proyección histórica que no debe interrumpirse. Pero confieso que esa decisión del presidente Medina impactó profundamente en mi percepción acerca de la política y el liderazgo verdadero. Recibí otra gran lección acerca del desprendimiento que debe caracterizar al liderazgo, una gran lección acerca del trabajo en equipo, una gran lección acerca de saber medir los tiempos y las oportunidades, de cuándo debemos apartarnos y cuándo no. Son lecciones de un Estadista”, aseguró Castillo, quien se suma a la lista de seis precandidatos danilistas.

“Pido a Dios la mayor de las bendiciones en este nuevo compromiso que asumiré con la misma honestidad y transparencia, con la misma disciplina de trabajo, con el mismo compromiso con que he asumido todos los retos de mi vida”, finalizó Castillo.