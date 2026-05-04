Gonzalo Castillo fortalece nuevamente su presencia en las bases peledeístas y alimenta las expectativas sobre una eventual búsqueda de la candidatura presidencial

Santo Domingo.– Los recientes recorridos comunitarios realizados por Gonzalo Castillo en sectores de Pedro Brand han reactivado las expectativas sobre una posible aspiración a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de cara a los próximos comicios.

El exministro de Obras Públicas celebró encuentros con familias de las comunidades La Cuaba y La Piña, donde escuchó inquietudes relacionadas con las condiciones sociales y económicas que afectan a los residentes de la zona.

Durante las visitas, Gonzalo Castillo reiteró su cercanía con las comunidades y dejó entrever el reinicio de una etapa de mayor presencia política y territorial. “He vuelto para trabajar junto a ustedes”, expresaron ante simpatizantes y dirigentes peledeístas.

La reaparición pública del exfuncionario ocurre en momentos en que dentro del PLD comienzan a mover las aspiraciones internas con miras a la candidatura presidencial, generando especulaciones sobre el rol que asumirá Castillo dentro de la organización opositora.

En los encuentros, seguidores y comunitarios manifestaron respaldo y muestras de entusiasmo ante el retorno del dirigente político a las actividades públicas, mientras equipos políticos locales continúan desarrollando recorridos y encuentros en distintas provincias del país.

Gonzalo Castillo fortalece nuevamente su presencia en las bases peledeístas y alimenta las expectativas.

Con esta agenda de contacto comunitario, Gonzalo Castillo fortalece nuevamente su presencia en las bases peledeístas y alimenta las expectativas sobre una eventual búsqueda de la candidatura presidencial del PLD para las próximas elecciones.