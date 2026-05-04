Héroes de Moca cortaron la racha invicta de los Gigantes en un duelo cerrado que se definió desde la línea de tiros libres.

Los Héroes de Moca dieron un golpe sobre la mesa en la jornada del domingo, al derrotar 80-75 a los Gigantes Basketball Club en el polideportivo Moca 85, en la Súper Liga LNB.

El resultado marcó el fin del invicto de los francomacorisanos, que ahora colocan su récord en 7-1, aunque se mantienen en la cima del torneo. Para los mocanos (3-4), fue su tercer triunfo en los últimos cuatro compromisos.

Caleb Huffman lideró la ofensiva con 25 puntos, mientras que Eloy Vargas aportó 20 tantos y nueve rebotes para encabezar la victoria que rompió la racha perfecta de los Gigantes.

Caleb Huffman fue el hombre grande por los Héroes

Robert Glenn sumó 10 unidades y John Clark Jr. agregó nueve puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias.

Por los Gigantes, Francis King Fitzgerald terminó con 19 puntos, seguido por Luismal Ferreiras, con 16 tantos y ocho rebotes, y Charles Brown Jr., con 14 unidades.

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El desenlace fue cerrado. Con 3:02 por jugar, Vargas encestó dos tiros libres que ampliaron la ventaja a Héroes 76-66, pero los Gigantes reaccionaron y se acercaron 76-73 con 1:01 tras una bandeja de King Fitzgerald. Sin embargo, Jaison Valdez aseguró el triunfo desde la línea de libres con 9.4 segundos restantes.

El control del balón fue determinante para los Héroes, que solo cometieron ocho pérdidas, además de su efectividad desde la línea de tiros libres (32-45). En defensa, limitaron a los Gigantes a un 36% de campo y apenas un 14% en triples.