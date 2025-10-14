Grant Gavin abrirá primer juego de los Leones

SANTO DOMINGO.- El dirigente de los Leones del Escogido, Alex Cintrón, indicó que el norteamericano Grant Gavin iniciará el encuentro inaugural de este miércoles 15 de octubre frente a los Tigres del Licey, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Gavin fue una figura estelar para los melenudos durante la conquista de la corona 17 en la temporada pasada, al ganar un partido y combinar nueve entradas de una sola carrera en dos presentaciones.

Luego de Gavin, Cintrón indicó que el zurdo puertorriqueño Jonathan Bermúdez será el abridor por los campeones nacionales y del Caribe, en el juego frente a las Estrellas Orientales, también en el Quisqueya, pero esta vez como locales.

De acuerdo a Cintrón, los Leones proyectan un equipo de gran calidad para salir al terreno el primer día. Resaltó a Sócrates Brito, Junior Lake, Alexander Canario y Franchy Cordero.

También mencionó a Erik González, Martín Maldonado, Yamaico Navarro, César Prieto y Jonathan Araúz, entre otros, destacando la profundidad con la que cuenta el equipo rojo de la capital.

“Estoy muy emocionado de que finalmente estaremos en el terreno de juego y en un escenario grande. Tenemos el reto de salir a ganar y buscar un nuevo campeonato para los Leones”, manifestó Cintrón a la prensa luego del entrenamiento de este martes.

“Este es un grupo unido, que sabe jugar, que conoce la liga. Tenemos buenos lanzadores y un buen balance entre bateadores zurdos y derechos. Esto nos da opciones para las estrategias del juego”, siguió diciendo.

El primer duelo del torneo entre los “eternos rivales” está previsto para comenzar a las 7:30 de la noche.