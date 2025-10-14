Banreservas y LIDOM presentan la Copa del Campeonato de Béisbol 2025-26

Santo Domingo.- El Banco de Reservas y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) presentaron este martes la Copa del Campeonato de Béisbol otoño-invernal 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Durante el evento, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, expresó que la institución financiera se siente más que complacida de apoyar, por quinto año consecutivo, el deporte rey de la República Dominicana.

“Ese compromiso lo mantenemos y lo mantendremos, porque los dominicanos merecen que su principal pasatiempo siempre esté por todo lo alto; tan alto como la pared de los 411 del Estadio Quisqueya Juan Marichal”, afirmó Aguilera.

El presidente ejecutivo resaltó además que esta temporada, que inicia el 15 de octubre, está dedicada a don Juan Marichal, una gloria del montículo que deleitó a seguidores y contrarios con su enorme talento para lanzar.

Por su lado, Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la LIDOM, agradeció el respaldo de Banreservas como principal patrocinador del torneo, que agrupa a los seis equipos que conforman la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana.

Asimismo, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, manifestó que las nuevas generaciones tienen en Juan Marichal un ejemplo vivo de disciplina y compromiso para desarrollar una carrera deportiva llena de éxitos.

El develamiento del trofeo estuvo a cargo del doctor Leonardo Aguilera, Vitelio Mejía Ortiz, Juan Marichal y los representantes de los equipos que se disputarán la copa.

Durante esta temporada LIDOM 2025-2026, cada equipo tiene programado jugar 50 partidos en la fase regular. Las fechas clave incluyen la final de la temporada, en diciembre, y el inicio de los playoffs, en enero. El equipo campeón representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe 2026.