Con las condiciones que han puesto al diálogo con Estados Unidos para terminar la guerra, tal parece que los iraníes están decididos a seguir la pelea si es necesario. De la misma manera que amenazó con extinguir la civilización iraní, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió antes del comienzo de las conversaciones en Pakistán que está preparado para atacar a la nación islámica.

Y tras la pausa en las negociaciones Trump sorprendió al anunciar que ocupará el estrecho de Ormuz para controlar el transporte por la vía marítima. Los ayatolas no se hicieron esperar con su contundente respuesta de que atacarán los buques militares que se acerquen a la zona.

Pero a pesar de la incertidumbre la esperanza de llegar a un acuerdo que termine con la guerra no se ha extinguido. La embestida de Israel contra el Líbano está entre los factores que gravitan en un diálogo cuya primera ronda terminó sin ningún acuerdo.

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Pese a los signos, tal parece, por lo visto, que habrá que mantener los dedos cruzados y orar por un acuerdo que devuelva la tranquilidad y la seguridad al planeta. Aunque sea mucho pedir en una era como la actual.