En el incuestionable crecimiento y desarrollo que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le han impuesto a nuestro pueblo, es reconocido y saludado no solo por los peledeístas, sino por figuras importantes en el orden económico y político de otros países hispanoamericanos, subyace la razón principal para un nuevo triunfo de esa organización política en los comicios del 2020

La afirmación es de Euclides Gutiérrez Félix, miembro del Comité Político del PLD, en un escrito en el que ofrece la bienvenida al nuevo año que se inicia este miércoles.

“Al saludar el nuevo año lo queremos ratificar porque sin hacer caso a la cantidad de encuestas que se han realizado, estamos profundamente convencidos que seguiremos gobernando y sirviéndole al país” apunta Gutiérrez Félix en su escrito, que la Secretaria de Comunicaciones del PLD divulgó en un despacho de prensa

Sostiene que el denominado PRM, de quien dice es una caballería, pequeña, inexperta, que no conoce ni las carreteras ni el camino, porque no tienen jinetes expertos, no es rival para el PLD

Al precisar que el 2020 será un año de elecciones, municipales, legislativas y presidenciales, reiteró el calificativo de invencible que en otras oportunidades ha dado al Partido de la Liberación Dominicana.

Afirma que el pueblo volverá a votar por el Partido de la Liberación Dominicana porque por ser “Pueblo legendario, Veterano de la Historia y David del Caribe” no se equivoca ni se deja engañar fácilmente