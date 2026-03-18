Han transcurrido siete meses desde que el Consejo Económico y Social (CES) entregó el informe final del diálogo sobre la crisis de Haití y sus repercusiones en República Dominicana; sin embargo, hasta el momento, el documento parece haber caído en un limbo.

A pesar de las expectativas generadas tras la histórica minicumbre presidida por el presidente Luis Abinader, con la participación de los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, se consensuó el envío del documento a organismos internacionales como “una sola voz» del Estado dominicano.

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El informe, entregado formalmente en septiembre pasado, fue el resultado de intensas mesas temáticas donde representantes de los cuatro líderes políticos y diversos sectores de la sociedad civil acordaron una hoja de ruta crítica en temas relativos a crisis que vive esa nación vecina y sobre las medidas que debemos adoptar.

Haití

Todo inició el 14 de mayo, cuando el mandatario convocó en el Ministerio de Defensa a los expresidentes Fernández, Medina y Mejía. En dicho encuentro, decidieron crear espacios de trabajo conjunto entre el Gobierno y el liderazgo político para definir una política nacional coherente frente a Haití.

Posteriormente, se celebró una segunda reunión el 5 de junio de 2025 en la Biblioteca Nacional. Luego, el jefe de Estado se reunió de manera individual con cada uno de ellos, decidiendo finalmente la convocatoria del CES.

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En julio, el CES comenzó las conversaciones con los participantes del diálogo, proceso que io como resultado un documento que incluyó 151 propuestas y 26 líneas de acción clave sobre migración, comercio y seguridad nacional, consolidando así el consenso social.

El 9 de septiembre, el presidente del CES, Rafael Toribio, visitó el Palacio Nacional para entregar los resultados del diálogo al mandatario Abinader. En un breve discurso, el presidente valoró el esfuerzo de concertación y el compromiso de los sectores nacionales para aportar soluciones responsables frente a la crisis haitiana.

Expresidentes

Al día siguiente, una comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social hizo entrega del informe final al expresidente Danilo Medina, durante un encuentro en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En esa ocasión, el presidente del PLD consideró que el documento podría ser una «hoja de ruta» para decidir acciones gubernamentales dirigidas a impactar nuestra política exterior respecto a Haití.

El jueves 11 de septiembre, el CES realizó la entrega formal de dicho informe al expresidente Hipólito Mejía, quien dijo sentirse orgulloso de poder tratar temas sumamente importantes para el futuro del país.

El último en recibir el documento fue Leonel Fernández, el 16 de septiembre. El exmandatario, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) subrayó que el texto tiene un trasfondo histórico que invita a reflexionar sobre la democracia en la República Dominicana y en toda América Latina.