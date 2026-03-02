Fotografía de archivo del muro que el Gobierno dominicano construye a lo largo de su frontera con Haití, en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Con la inseguridad y las precarias condiciones económicas en que se encuentra no ha dejado de llamar la atención la decisión de Haití de destinar 542 millones de dólares para reforzar la frontera con República Dominicana.

Sin embargo la decisión se explica en la necesidad de la vecina nación de controlar la entrada de mercancías a través de este país, hoy por hoy uno de sus principales socios comerciales.

El Gobierno dominicano ha destinado alrededor de 1,900 millones de dólares en la construcción de una verja perimetral inteligente y otras obras para controlar el flujo de haitianos indocumentados, el contrabando de mercancías y otras operaciones en la zona fronteriza.

Pero ahora es el Gobierno haitiano el que ha firmado contratos con empresas como Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International para reforzar los controles aduaneros en la zona, combatir con más eficacia la delincuencia internacional y la evasión fiscal.

La inversión contempla el uso de vigilancia satelital, drones, escáneres móviles de carga y contenedores marítimos en diferentes puertos.

Es de mucha trascendencia para las buenas relaciones que los dos países coincidan en inversiones con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona fronteriza.