Santo Domingo.-A tres días de la orden de alerta máxima emitida por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, el teniente general Derby Guerrier, aún no se han iniciado operaciones militares contra las bandas que controlan gran parte del territorio.

La exsenadora haitiana Edmonde Supplice Beauzile confirmó que, hasta el momento, no se ha ejecutado ninguna ofensiva contra estos grupos armados, pese a la orden emitida.

Durante la tarde del martes, la alerta se mantenía vigente en todo Haití, sin que se reportaran acciones militares contra las pandillas, que se estima controlan cerca del 80 % del país.

El pasado lunes, a partir de las 8:00 de la mañana, se dispuso que todos los militares debían presentarse en sus respectivos cuarteles con disponibilidad total. Asimismo, fueron suspendidos permisos, licencias y exenciones hasta nuevo aviso.

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La orden también instruía a cada militar a verificar el estado de su armamento y equipo de protección, mientras que los oficiales de guardia deben mantener vigilancia permanente de las comunicaciones. Igualmente, se establecieron restricciones sobre permisos y vacaciones, así como medidas de seguridad en instalaciones militares.

Frontera dominicana en vigilancia

En la República Dominicana, las puertas fronterizas permanecieron abiertas durante el día y fueron cerradas a las 5:00 de la tarde en Dajabón, Elías Piña y Pedernales, conforme al horario habitual.

Los mercados binacionales se desarrollaron con normalidad. Un oficial del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), destacado en Dajabón, indicó que el cierre se realizó a las 5:10 de la tarde, luego de la salida de los últimos comerciantes haitianos.

El Ejército de la República Dominicana mantiene su despliegue en la zona fronteriza, aunque sin acuartelamiento general, según fuentes militares.

Entrenamiento militar

Para reforzar las capacidades operativas, un grupo de 143 militares haitianos fue entrenado en México durante ocho semanas, como parte de un programa orientado a enfrentar a las bandas armadas que operan en ese país.