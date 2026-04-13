Hallan explosivo cerca del lugar donde Shakira actuará en mayo en Rio

Río de Janeiro. — La Policía brasileña retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde la artista colombiana Shakira tiene previsto ofrecer un megaconcierto gratuito el próximo 2 de mayo.

Hallazgo y operativo policial

Según informaron las autoridades, el escuadrón antibombas de la Policía Civil de Río de Janeiro fue alertado en horas de la mañana sobre la presencia de un “artefacto explosivo” en el paseo de la playa.

De acuerdo con medios locales, se trataría de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para generar una detonación de alta intensidad y un fogonazo capaz de desorientar temporalmente a personas.

La Policía Civil indicó en un comunicado enviado a la AFP que, al llegar al lugar, los agentes aplicaron los protocolos de seguridad y retiraron el artefacto de forma controlada. El material fue incautado y será sometido a análisis.

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Imágenes difundidas por la institución muestran a un agente especializado utilizando un traje de protección mientras retira una caja negra del tamaño de una mochila de repartidor.

Las autoridades señalaron que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

Preparativos del evento

En la zona, varias cuadrillas continúan con el montaje de un escenario sobre la arena de Copacabana, frente al Hotel Copacabana Palace, donde se realizará el concierto de la artista colombiana.

Afluencia esperada

Eventos de esta magnitud suelen atraer a millones de personas. Según la agencia municipal Riotur, el concierto de Lady Gaga reunió a unos 2,1 millones de asistentes, mientras que el de Madonna en 2024 convocó alrededor de 1,6 millones.

La alcaldía de Río de Janeiro estima además la llegada de unos 3,5 millones de turistas entre marzo y junio, durante el otoño austral.