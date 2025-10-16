BRASIL.– La influencer y modelo brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija Miana Sophya Santos, de 15, fueron encontradas muertas dentro de su apartamento ubicado en la Avenida Lúcio Costa, en la exclusiva zona de Barra da Tijuca, Río de Janeiro.

El hallazgo se produjo cinco días después de que ambas fueran reportadas como desaparecidas por familiares y amigos preocupados.

Según reportaron medios locales, vecinos del edificio comenzaron a percibir un fuerte olor proveniente del inmueble, ubicado en el undécimo piso de una torre residencial.

Las autoridades policiales realizaron un peritaje exhaustivo en el lugar y confirmaron que no se hallaron signos de violencia, lo que descarta por el momento que haya existido algún tipo de agresión. Sin embargo, para esclarecer las causas exactas de la muerte, se practicaron autopsias y análisis toxicológicos a ambos cuerpos.

Un abogado cercano a la familia habló con la prensa y destacó que Lidiane y su hija eran personas discretas, reservadas y con poco contacto social. Además, se encargó de desmentir ciertos rumores que habían circulado en redes sociales, entre ellos, que Lidiane habría abandonado sus estudios de medicina para convertirse en influencer.



Lidiane Aline Lorenço estudiaba medicina y padecía trombofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre. Su hija, que sufría la misma condición, se había mudado desde Santa Cecília, en el estado de Santa Catarina, a Río de Janeiro para recibir tratamiento médico especializado, razón por la cual vivían juntas en la ciudad carioca.





La noticia del fallecimiento conmocionó a sus seguidores y a la comunidad de influencers en Brasil. Ambas fueron recordadas como personas talentosas y dedicadas, que mantenían un perfil bajo a pesar de su popularidad en las redes sociales.

Los restos de Lidiane y Miana fueron sepultados el domingo 12 de octubre en el Cementerio Municipal de Santa Cecília, dos días después de ser encontradas. Familiares y amigos acudieron al funeral para brindar el último adiós en medio de un ambiente de profunda tristeza.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar con exactitud las circunstancias que llevaron al fallecimiento de ambas, mientras sus seguidores lamentan la pérdida de dos figuras queridas en el mundo digital.