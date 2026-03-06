Santo Domingo. – La Plataforma de Acción sobre los Plásticos de República Dominicana (NPAP-RD) realizó un taller de diálogo y construcción colectiva en el que presentó los principales hallazgos del Informe sobre Equidad de Género e Inclusión Social (GESI), un diagnóstico que analiza cómo la contaminación por plásticos y la gestión de sus residuos impactan de manera diferenciada a mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad en el país.

El encuentro reunió a representantes de instituciones del sector público, sector privado, sociedad civil, organismos internacionales, miembros del Comité Directivo de la NPAP-RD y grupos en condiciones de vulnerabilidad como mujeres líderes comunitarias, recicladores y recicladoras de base, comunidades rurales y costeras, asentamientos informales, entre otros.

La actividad forma parte de un proceso de investigación y validación participativa que busca integrar múltiples perspectivas sobre los desafíos sociales, ambientales y económicos asociados a la gestión de los residuos plásticos en el país.

Durante el taller se compartió de manera preliminar un resumen de los principales hallazgos del informe, cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2026, seguido de espacios de diálogo orientados a analizar las desigualdades identificadas, revisar experiencias y enfoques existentes, y explorar soluciones prácticas adaptadas al contexto nacional, con especial énfasis en la participación de las comunidades vulnerables.

El análisis del Informe GESI indica que, a lo largo de la cadena de valor del reciclaje del plástico en la República Dominicana, ya mapeada en la Hoja de Ruta de Acción sobre los Plásticos de República Dominicana, persisten altas tasas de informalidad y que sus efectos impactan de manera diferenciada a distintos actores y comunidades.

Asimismo, este estudio destaca el efecto desproporcionadamente negativo que estas dinámicas tienen sobre las mujeres, trabajadores informales, comunidades rurales, costeras y asentamientos informales, creando brechas significativas en el acceso a servicios, protección social y oportunidades económicas. En este sentido, los resultados de este análisis subrayan la necesidad de integrar un enfoque de género, equidad e inclusión social en las acciones hacia la cadena de valor del plástico.

Los aportes generados en este espacio serán sistematizados como parte del proceso del Informe GESI y contribuirán a fortalecer la Hoja de Ruta de Acción sobre los Plásticos, principal instrumento de implementación de la NPAP-RD, lanzada en septiembre de 2025, que promueve soluciones que integren innovación, producción sostenible, criterios ambientales, justicia social y desarrollo económico.

En la actividad, Gianna Franjul, viceministra de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) destacó que el ministerio ha asumido este proceso con la seguridad de que la transformación productiva que promueve el país debe generar empleos verdes, fortalecer capacidades territoriales y garantizar que nadie quede excluido de los beneficios de la economía circular.

“El reporte GESI fortalece la Hoja de Ruta al incorporar una dimensión que es ineludible: la transición hacia una economía circular del plástico debe ser ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente justa”, indicó.

En tanto que Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, destacó el proceso participativo y el diálogo abierto que caracteriza esta iniciativa.

“Si aspiramos a fortalecer la economía circular, debemos hacerlo asegurando que nadie quede atrás. Aquí cada opinión cuenta, cada experiencia aporta, cada institución representada tiene un rol clave en la construcción de soluciones que integren innovación, sostenibilidad, competitividad y equidad”, manifestó.