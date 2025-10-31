Halloween 2025: Famosos encienden las redes con disfraces llamativos

EE.UU,- Halloween dejó de ser solo una noche de terror para convertirse en una auténtica pasarela de estilo, creatividad y nostalgia para las celebridades; motivo por el que hoy te mostramos una lista de los mejores de este año.

Este 2025, las celebridades demostraron que no hay límite cuando se trata de sorprender; desde homenajes a íconos de los 2000 hasta guiños cinematográficos de los 90, el ingenio se tomó las redes sociales.

​Mejores disfraces de famosos en 2025

Belinda

Si hay alguien que convierte Halloween en arte, esa es Belinda. Su evento “Beliween” volvió a ser el más comentado en redes sociales, no solo por la ambientación, sino por el disfraz con el que la cantante sorprendió: Greta, la inolvidable gremlin femenina de la cinta “Gremlins 2”.

Con una peluca verde perfectamente peinada, piel verde y un vestido brillante en tonos metálicos, la intérprete de “Luz sin gravedad” fusionó nostalgia, humor y sofisticación.

En sus historias de Instagram mostró el proceso de transformación: desde el maquillaje prostético hasta los últimos retoques de vestuario. El resultado fue tan impactante que sus fans no dudaron en proclamarla “la reina del Halloween mexicano”.

El Beliween de este año tuvo como inspiración el cine fantástico de los 80 y 90, con invitados que recrearon escenas icónicas.

Entre luces neón y detalles que recordaban a las viejas salas de cine, Belinda reafirmó que sabe convertir una simple fiesta en una experiencia inmersiva de moda y entretenimiento.

Paris Hilton

Paris Hilton también se robó las miradas con un nostálgico homenaje a su gran amiga Britney Spears. La socialité apareció con el legendario traje de látex rojo del video “Oops!… I Did It Again”, en honor a Britney Spears.

Pero ese no fue el único look, pues también incluyó a su familia en este Halloween al posar como Tinker Bell, junto a Garfio, Peter Pan y Wendy.

Como si eso no fuera suficiente, también se caracterizó de Gatúbela e incluso simuló que protagonizó la película en un póster idéntico al de la misma.

Kim Kardashian, North West y Kris Jenner

Halloween también fue territorio del clan Kardashian-Jenner, quienes demostraron que no hace falta un disfraz de fantasía para convertirse en tendencia.

Kim Kardashian, su hija North West y Kris Jenner recrearon a los influencers favoritos de North: “Jay Guapõ”, “Pink Cardigan” y “Chrissy G”.

En su cuenta de TikTok compartida, madre e hija mostraron el proceso completo de transformación, con tatuajes falsos, pelucas y efectos de cámara dignos de un estudio profesional.

Demi Lovato

Contrario a muchas celebridades, la cantante optó por disfrazarse de ella misma, aunque en otra versión. Hace muchos años, se hizo viral una fotografía de ella mal tomada, en la que no se ve muy fotogénica.

La misma fue tan controversial que incluso la llaman “poot Lovato” y durante años ha acomplejado a la también actriz; tanto que ahora en cada aparición pública se paraliza en la misma pose para que no vuelva a ocurrir.

Por ello ahora ha recreado esta versión en forma de burla a ella misma.

Majo Aguilar

La cantante conquistó el evento “Beliween” con un impresionante disfraz de Zelda, combinando elegancia y fantasía al estilo de la heroína del videojuego.

Con corona, espada y un vestido digno del reino de Hyrule, Majo dejó sin palabras a los asistentes.

Christina Aguilera compartió en sus redes un look estilo pirata

Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias,

Fue de las primeras famosas en mostrar su look para Halloween. La extenista rusa, quien está a la espera de su cuarto hijo con el cantante, compartió en sus redes sociales un divertido disfraz de patito junto a sus tres hijos.

Heidi Klum

Uno de los atuendos más esperados es el de Heidi Klum. La modelo es famosa por sus extravagantes disfraces, con los que recibe a los invitados a su fiesta anual que suele ser una de las más esperadas de la temporada.

En años anteriores, la ex Victoria’s Secret ha sido una diosa hindú, una mariposa, Jessica Rabbit, una alienígena y hasta Fiona de Shrek.

En las redes ya se la apodó como “La reina de Halloween” y a lo largo del día, la supermodelo viene compartiendo distintas imágenes y frases con sus seguidores que esperan conocer, con gran expectativa, lo que probablemente será uno de los vestuarios más impactantes de la noche de brujas.