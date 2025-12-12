El exdirector de Senasa, Santiago Hazim, cuando era traslado ayer a la sala de audiencia./Foto Olga de la cruz

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelo Hazim, recibía el 90 por ciento de los sobornos pagados por parte de las empresas prestadoras de servicios médicos imputadas en el expediente denominado Cobra.

El dato está consignado en la solicitud de medida de coerción, la cual indica también que dichos pagos se hacían, a exigencia de Hazim, en dólares estadounidenses.

El restante 10 por ciento del dinero era retenido, de acuerdo a la acusación, por el recaudador José Pablo Ortiz Giráldez, quien se ha convertido en el principal delator de Hazim, con quien tenía una amistad de más de 30 años.

Ortiz Giráldez, conforme detalla la pieza acusatoria, se mantuvo dedicado a esa acción hasta que comenzó a ser investigado en el caso Calamar, en el cual se acusa a varios exministros del último Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana del desfalco de más de 33 mil millones de pesos del erario dominicano.

Detalla el expediente que las entregas del dinero se realizaban en distintos lugares, a veces en la calle, otras en vehículos propiedad del imputado Hazim, en ocasiones en algún restaurante de la capital o en un apartamento, alquilado vía Airbnb para dichas reuniones.

Sin embargo, a raíz de que el principal recaudador, José Pablo Ortiz Giráldez, fue investigado en el proceso judicial denominado «Calamar», la imputada y pagadora de sobornos Cinty Acosta Sención le manifestó a Hazim que no continuaría entregando el dinero a través de este.

El Ministerio Público señala que cuando Ortiz Giráldez enfrentó dificultades judiciales, la estructura criminal no se detuvo y que, por el contrario, se reacomodó internamente.

Indica que a partir de ahí fue que entró en función el imputado Germán Rafael Robles Quiñones, director jurídico del Senasa, quien asumió íntegramente el rol de receptor del pago ilícito del 30%, continuando el esquema de soborno de manera fluida y sin alteraciones. La acusación sostiene que Robles Quiñones recibió más de RD$536,000,000.00 en efectivo, los cuales fueron entregados directamente a Hazim.

La solicitud de medida de coerción continuará conociéndose esta tarde en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.