Hermanos de Danilo niegan amenacen director Pepca

Como un desvarío innecesario calificó hoy la defensa de Alexis Medina Sánchez, la denuncia del procurador adjunto Wilson Camacho, de que él y otros fiscales estarían siendo amenazados por el acusado y su hermana Magaly Medina Sánchez, ambos imputados en el caso de corrupción “Antipulpo”.

“Me parece un desvarío innecesario, impropio de un procurador de la talla, de la reciedumbre moral y de la formación profesional y experiencia que tiene Wilson Camacho, me parece un gazapo, un acto un poco desesperado tardíamente lo dicho por Camacho”, expresó el doctor Carlos Salcedo, abogado de Medina Sánchez.

Sostuvo que se trata de una denuncia tardía, porque se está refiriendo a algo que supuestamente habría dicho Medina Sánchez cuando le variaron la medida de coerción por prisión domiciliaria.

Te puede interesar leer: Director Pepca denuncia hermanos de Danilo lo amenazan

“Durante esa audiencia él perdió y en derecho se gana y se pierde, se va a una audiencia para ganar o perder, pero además él no perdió, ganó el derecho”, precisó Salcedo.

Recordó que en esa audiencia de revisión de medida de coerción, el juez contabilizó que todo lo que había ocurrido en el proceso había sido causado por el Ministerio Público y por los abogados del Estado Dominicano y que los aplazamientos habían sido ocasionados por el ejercicio del derecho normal y por lo establecido en la Constitución.

“En esa audiencia, Alexis Medina Sánchez jamás anunció la comisión de un delito contra el Ministerio Público, ni una amenaza. Una amenaza implica te voy a matar, te voy a partir una pierna, te voy a volar la cabeza, voy a dañar tu nombre de por vida, voy a hacer que tu sufras de por vida física, moral o mentalmente, y eso Medina Sánchez no lo dijo”, sostuvo Salcedo.

Se preguntó cual fue la amenaza que en esa audiencia de revisión de medida de coerción produjo Medina Sánchez contra el Ministerio Público, tras recordar que se trata de una audiencia que quedó gravada.

“¿Cuál fue la amenaza que profirió Alexis Medina Sánchez en esa audiencia?, eso está gravado, la audiencia fue pública, no hay ningún anuncio en contra del Ministerio Público, por lo tanto se trata de un acto impropio de un magistrado bastante formado que sabe que no hay nada”.

Dijo que le parece un acto desesperado, posiblemente un “lagrimeo de Camacho, por el hecho de que a Juan Alexis Medina Sánchez le variaron la medida de coerción de prisión por arresto domiciliaria.

“Me parece que esa declaración de Wilson Camacho (Pepca), atribuyéndole incluso a la hermana de Alexis Medina Sánchez amenazas, me parece que es impropia. No hubo ningún tipo de amenaza de Magaly, ni de Alexis Medina Sánchez”, dijo.

Sostuvo su declaración es fruto de que el caso se encuentra en un escenario donde se va a saber todo, por ser una audiencia pública.

“Ya ahora no están solos, saben que no están solos, tienen que soportar el peso de la defensa, no se trata de tirar flores, en el debate tendrán que soportar la defensa material de los abogados de los imputados”, señaló Salcedo. Tendrán que soportar el peso acre de la palabra.