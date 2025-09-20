Hernando Alonso, Villa La Mata, Sánchez Ramírez.– Una tragedia sacudió este sábado a la comunidad de Fantino, luego de que dos hermanos adolescentes murieran ahogados en las aguas de la Presa de Hatillo, mientras otro joven fue rescatado con vida por brigadistas de la Defensa Civil.

Las víctimas fueron identificadas como Jance Acevedo, de 13 años, y su hermana Keyla Acevedo, de 15, ambos residentes en el municipio de Fantino. Sus cuerpos fueron trasladados al hospital Sigfredo Alba, donde el médico legista certificó que fallecieron a causa de asfixia por ahogamiento.

Personal de la Defensa Civil llevaron los cuerpos de los hermanos a la funeraria municipal.

Un sobreviviente

El tercer adolescente, identificado como Starling Hidalgo, de 14 años, logró ser rescatado con vida por voluntarios y brigadistas de la unidad acuática de la Defensa Civil. Se encuentra en condición estable en el área de recuperación del centro asistencial de la Red Pública de Salud.

La comunidad de Fantino enfrenta un profundo dolor por la pérdida de los hermanos Acevedo

El director provincial de la Defensa Civil en Sánchez Ramírez, Aníbal Rodríguez, confirmó que el rescate fue posible gracias a la rápida intervención de las brigadas de socorro.

Dolor en la comunidad

Al caer la noche, los familiares de las víctimas realizaban las gestiones para la entrega de los cuerpos de los hermanos Acevedo, lo que ha generado gran consternación en la comunidad de Fantino, de donde eran oriundos los tres adolescentes involucrados en el hecho.