Cecilip relanza su SPA junto a firma de Nueva York

Santo Domingo.- Como parte de la celebración de sus 29 años de trayectoria en el país, la clínica estética Cecilip, dirigida por Jesús Abreu, anunció el relanzamiento de su concepto de SPA.

La renovación surge a través de una alianza estratégica con SKINTHÉIA, firma especializada en gestión de SPA’s con sede en New York City.

La nueva propuesta busca ofrecer una experiencia más integral de bienestar y estética, incorporando tratamientos no quirúrgicos como neurotoxinas tipo Botox, rellenos con ácido hialurónico, procedimientos láser, tecnología Indiba, faciales, masajes y terapias enfocadas en el cuidado personalizado del paciente.

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De acuerdo con el doctor Abreu, esta evolución responde al crecimiento natural de la clínica y a la intención de ampliar el impacto positivo en sus pacientes más allá de los procedimientos quirúrgicos.

Explicó que el SPA, anteriormente enfocado principalmente en servicios postoperatorios, ahora apuesta por una visión más completa del bienestar estético.

La alianza con SKINTHÉIA aporta al proyecto una metodología basada en estándares internacionales, especialmente influenciados por tendencias europeas de medicina estética, priorizando resultados naturales, seguros y personalizados.

El nuevo espacio fue diseñado para integrar estética, relajación y atención personalizada bajo un mismo estándar de excelencia, consolidando así una propuesta innovadora dentro del sector de la estética médica en el país.