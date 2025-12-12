La hija de María Corina Machado recibe el Nobel en su lugar

Al final, María Corina Machado no pudo llegar a tiempo a Oslo a recibir el Nobel de la Paz y una hija lo hizo por ella. ¿Qué les parece?

Maduro será un dictador, pero Donald Trump se excede con sus amenazas a presidentes que no son de su preferencia. ¿Verdad?

Al decir que podrían ser de dominicanos, el colombiano Gustavo Petro pone una marca a unos cadáveres hallados en las costas de su país. ¿Estamos?

Sobre el caso Senasa la Procuraduría General de la República debe actuar antes que hablar. ¿O acaso se trata de una pasarela?

El Código Procesal Penal podrá ser el más garantista, no de América, sino del mundo, pero de nada sirve si no se aplica. ¿De acuerdo?

Demasiado noble el objetivo de eliminar la corrupción y transformar la Policía en más humana y confiable. ¿Se acuerdan de Santo Tomás?

Los diputados no averiguaron mucho para acoger las observaciones del Ejecutivo a la ley de residuos sólidos. ¿Sería para no esperar más?

La presencia de Machado, Tatis Jr. y De la Cruz convierte en trabuco el conjunto que irá al Clásico Mundial de Béisbol. Cualquiera apuesta.