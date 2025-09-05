¿Qué Pasa?

La hija de Vico C celebra 35 años con el eterno recuerdo de ‘5 de septiembre’

Por
La hija de Vico C celebra 35 años con el eterno recuerdo de ‘5 de septiembre’

El rapero puertorriqueño Vico C vuelve a ser tendencia como cada 5 de septiembre por la canción dedicada en el 2003 a su hija mayor Marangely Lozada por motivo, en ese entonces, a su cumpleaños número 13 y este viernes celebra sus 35 años de edad.

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita”, así inicia la emotiva pieza musical del álbum “En Honor a la Verdad”.

La hija de Vico C celebra 35 años con el eterno recuerdo de '5 de septiembre'
Marangely Lozada

Escrita por Luis Lozada, nombre de pila del apodado “El filósofo del rap”, en la canción abre su corazón como padre y expresa su temor por el paso del tiempo, los desafíos de la adolescencia y su deseo de protegerla.

En esta fecha los usuarios en redes sociales reavivan el tema, compuesto desde prisión tras ser acusado de posesión de drogas, con las frases “Hoy es 5 de septiembre”, “Mi hija cumple 13”, memes y felicitaciones a Marangely destacando su edad actual.

Puedes leer: Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C ya es toda una mujer

“Me mantuve despierto hasta las 12 de la noche solo para ser el primero en felicitar a la hija de Vico C por su cumpleaños”, “Que no se pierda la costumbre de los millennials de recordar que hoy 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 13”, “Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 35. Por si necesitaban una razón para sentirse viejos hoy”, son algunas de las publicaciones en X.

Más de Marangely

A pesar de que mantiene un perfil reservado, Marangely Lozada está felizmente casada y es madre de Gabriel y Catalina.

Graduada en Educación Infantil, trabaja como profesora de artes plásticas para niños y adolescentes. Además, es bailarina, actriz, maestra de teatro, libretista y directora.

En 2022 emprendió en Puerto Rico con Educreativo, un proyecto que combina arte, educación y entretenimiento infantil con productos y servicios, como juegos didácticos y pedagógicos.

TEMAS: #5 DE SEPTIEMBRE#Cumpleaños#Marangely Lozada#rapero Vico C#Vico C
Ashlye Caraballo

Ashlye Caraballo