La hija de Vico C celebra 35 años con el eterno recuerdo de ‘5 de septiembre’

El rapero puertorriqueño Vico C vuelve a ser tendencia como cada 5 de septiembre por la canción dedicada en el 2003 a su hija mayor Marangely Lozada por motivo, en ese entonces, a su cumpleaños número 13 y este viernes celebra sus 35 años de edad.

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita”, así inicia la emotiva pieza musical del álbum “En Honor a la Verdad”.

Marangely Lozada

Escrita por Luis Lozada, nombre de pila del apodado “El filósofo del rap”, en la canción abre su corazón como padre y expresa su temor por el paso del tiempo, los desafíos de la adolescencia y su deseo de protegerla.

En esta fecha los usuarios en redes sociales reavivan el tema, compuesto desde prisión tras ser acusado de posesión de drogas, con las frases “Hoy es 5 de septiembre”, “Mi hija cumple 13”, memes y felicitaciones a Marangely destacando su edad actual.

Puedes leer: Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C ya es toda una mujer

“Me mantuve despierto hasta las 12 de la noche solo para ser el primero en felicitar a la hija de Vico C por su cumpleaños”, “Que no se pierda la costumbre de los millennials de recordar que hoy 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 13”, “Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 35. Por si necesitaban una razón para sentirse viejos hoy”, son algunas de las publicaciones en X.

Más de Marangely

A pesar de que mantiene un perfil reservado, Marangely Lozada está felizmente casada y es madre de Gabriel y Catalina.

Graduada en Educación Infantil, trabaja como profesora de artes plásticas para niños y adolescentes. Además, es bailarina, actriz, maestra de teatro, libretista y directora.

En 2022 emprendió en Puerto Rico con Educreativo, un proyecto que combina arte, educación y entretenimiento infantil con productos y servicios, como juegos didácticos y pedagógicos.