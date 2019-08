LA VEGA. El expresidente Hipólito Mejía afirmó que las mujeres y los jóvenes que se han organizado en el PRM, serán los pilares de su triunfo en la convención del 6 de octubre. A ellos se les suman los tradicionales seguidores que por décadas le han respaldado en distintos eventos.

Mejía afirmó que no habrá vencidos ni vencedores en el PRM, por lo cual la unidad del partid está garantizada. Cuando administré la presidencia de la República le di cabida a todos con equidad y justicia

Manifestó que tanto la mujer como la juventud jugarán un papel estelar en el próximo evento eleccionario interno, por lo que ya tienen su cuota, para ejercer las funciones públicas que se han ganado en el próximo gobierno.

“Quiero manifestarle mi agradecimiento por el apoyo que han brindado la juventud y las mujeres y todo el pueblo de La Vega a mis aspiraciones presidenciales,

Al hablar en un masivo encuentro celebrado en el local del PRM, el aspirante presidencial reiteró su compromiso de impulsar la economía y provocar el desarrollo integral de la provincia, brindando facilidades para la creación de empleos a toda la población, principalmente a los jóvenes y las mujeres.

Señaló que La Vega ha demostrado, fundamentalmente con jóvenes y mujeres, que fue correcta la decisión de echar el pleito por el adecentamiento del gobierno para proveerle oportunidades a los trabajadores, especialmente,

Fue en la fiesta del carnaval de La Vega donde nació el slogan de “llegó papa”, el cual, se expandió por todo el territorio nacional y en el exterior, por eso, estoy convencido que en ustedes descansa la posibilidad de que el siete de octubre en todo el territorio nacional se diga: “llegó papá y pal palacio va”, exclamó

“Alguna gente dice hay ya no hable tanto de papá, ¡a lo que responde: Oh! pero papá, esa palabra tan sublime, que esconde en su sentimiento y su accionar lo que es un verdadero padre, eso no me lo quita nadie”.