Santo Domingo.-El expresidente Hipólito Mejía, aseguró este jueves que no es posible que el también exmantario y exprecandidato presidencial Leonel Fernández, sea candidato por otra organización tras perder las primarias en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), partido del que ya renunció.

“De acuerdo a la ley, y de lo poco que yo sé de derecho, que no quiero aprender, no es posible”, dijo Mejía al responder una pregunta de periodistas sobre si Fernández puede o no ser candidato.

Asimismo, Mejía, quien fue precandidato presidencial, aseguró que no será un obstáculo si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo, que dirige Fernández, llegan a un acuerdo para las elecciones del 2020.

“Lo que tú no me veras es sentado con algunos sinvergüenzas de este país eso si no, con Roberto Rosario tú no me vas a ver sentado nunca a mí, yo me respeto”, dijo a los periodistas.

El exmandatario ofreció estas declaraciones durante una visita a la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, donde acudió a dar el pésame a los familiares del empresario Mario Lama, quien falleció la madrugada de este jueves.