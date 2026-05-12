Pedro Brand. Habitantes del sector José Francisco Peña Gómez, ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, denunciaron el deterioro progresivo de la calle Primera.

Según los residentes del municipio de Pedro Brand, las condiciones actuales de la vía representan un riesgo para la seguridad de quienes transitan por la zona.

La comunidad ha difundido imágenes y videos a través de las redes sociales para documentar las deficiencias del pavimento.

Calle deteriorada

Los ciudadanos reportan que la problemática persiste durante todo el día, dificultando el tránsito de vehículos y el paso de peatones en este punto de la provincia Santo Domingo.

Ante esta situación, los ciudadanos solicitaron la intervención directa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los afectados esperan que las autoridades inicien los trabajos de acondicionamiento necesarios para normalizar la circulación vial en el sector.