Cientos de personas huyeron de varias áreas al norte de Puerto Príncipe ante los enfrentamientos entre grupos armados, que han dejado al menos 40 heridos, según alertó este martes la oficina en Haití de Médicos Sin Fronteras (MSF), que decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales.

“Los equipos médicos tuvieron que hacer frente a una afluencia de pacientes con heridas de bala y acoger a más de 800 personas que buscaban ponerse a salvo. Ante el continuo empeoramiento de la situación, MSF se ve obligada a evacuar su hospital y a suspender allí sus actividades hasta nuevo aviso”, dijo la ONG en un comunicado.

En solo 12 horas, la ONG afirma haber atendido a más de 40 personas heridas por disparos, mientras que uno de sus agentes de seguridad resultó impactado por una bala perdida dentro del propio hospital.

El centro de salud está situado en Cité-Soleil, en el norte de la capital con Plaine du Cul-de-Sac y Croix-Des-Bouquets, donde los combates de las últimas horas han sido de “extrema intensidad”.

“Desde entonces, los disparos no han cesado y el hospital de MSF en Cité-Soleil se encuentra en el centro de los enfrentamientos”, agregó.

Las hostilidades entre bandas armadas se reanudaron el pasado domingo, entre las bandas Canaan, lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant, en la Plaine du Cul de Sac, y a los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por las bandas armadas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

Estas bandas se disputan el control de territorios en los que se encuentran empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional. Unos choques que ya se han cobrado varios muertos, según cifras no oficiales.

Reacción del primer ministro

De regreso al país este martes, tras una visita oficial a Italia, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad.

“Se han acordado instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia”, dijo el jefe de Gabinete y máxima autoridad del país en un comunicado.

El jefe de Gobierno afirmó que “el Estado no cederá ni al miedo ni a la intimidación”.

“Se están movilizando todos los recursos necesarios para neutralizar a los delincuentes, desmantelar las redes criminales y restablecer de forma duradera la paz pública”, puntualizó.

Por otra parte, la Policía Nacional de Haití (PNH) anunció el despliegue de varias unidades especializadas y de al menos nueve vehículos blindados “con el fin de socorrer y proteger a la población” debido a los enfrentamientos.

Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos, según el último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país (BINUH).