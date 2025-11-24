Hipólito Mejía y Leonel Fernández: ¿Una amistad más fuerte que las divisiones políticas?

Hipólito siempre ha defendido su camaradería con Danilo. Pero ahora parece que superó su animadversión a Leonel. ¿O no?

Washington debe definir sus operaciones sobre Venezuela. ¿Son contra el narcotráfico o contra el dictador Nicolás Maduro?

Las dilaciones en el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez generan preocupación. Se ven como un ardid con complicidades.

El director de Persecución, Wilson Camacho, adelantó que pronto habrá noticias sobre el caso Senasa. Tiempo ha tenido para la investigación.

La fuga de la cárcel de Moca de Buda, acusado de homicidio, es el primer desafío para Roberto Santana en Prisiones. ¿Verdad?

Sería un gran paso si no se lo dice, sino que se utiliza la tecnología para transformar el aprendizaje. Bastante se necesita. ¿O no?

La Iglesia ha atacado la sentencia sobre la homosexualidad de militares y policías con la misma energía que contra el aborto. ¿De acuerdo?

Puedes leer: Demoras en el caso de Jean Alain Rodríguez: ¿Quién tiene la culpa?

El PRD y el PRSC no han llegado al grado de la extinción, pero ambos lucen cada vez más disminuidos y con menos incidencia.