Hombre acusado de homicidio en Cancino Adentro se entrega a la Policía en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este. – Un hombre acusado de haberle quitado la vida a otro durante una riña ocurrida la noche del sábado en el sector Cancino Adentro, se entregó la tarde de este domingo a la Policía Nacional, con la mediación del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, filial del distrito municipal San Luis.

El detenido fue identificado como Dauri Castro Henríquez, señalado como presunto responsable de la muerte del joven Carvajal Ortiz, conocido como “Kamahan”, quien trabajaba como lavador de carros en la zona.

Puede leer: Tiroteo en velorio deja una joven muerta y varios heridos en Los Frailes

Según el informe preliminar, Ortiz falleció tras recibir una estocada mortal durante un altercado con Castro Henríquez. Versiones recogidas en el lugar indican que el conflicto tuvo un trasfondo pasional, ya que el agresor habría acusado a la víctima de intentar involucrarse sentimentalmente con su pareja.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del hecho, mientras el detenido permanece bajo custodia para los fines correspondientes.