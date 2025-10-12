Santo Domingo Este.– Un velorio terminó en tragedia la noche de este sábado en el sector Los Frailes, cuando un hombre irrumpió en el lugar y disparó contra las personas presentes, dejando como resultado una joven muerta y varios heridos, en un hecho que estaría relacionado con una disputa por una herencia familiar.

La víctima fue identificada como Stacy Adames, quien recibió múltiples impactos de bala mientras intentaba escapar del atacante. De acuerdo con testigos, el agresor la persiguió hasta alcanzarla y le disparó en repetidas ocasiones.

Tiroteo en velorio

Otra mujer, madre de la joven fallecida, resultó gravemente herida tras recibir al menos cinco disparos, por lo que fue sometida a una cirugía de emergencia y permanece en cuidados intensivos.

También resultó herido John Henry, amigo cercano de la víctima, quien fue trasladado con vida al hospital Darío Contreras, según confirmaron sus familiares.

El responsable del ataque fue identificado únicamente como Luis “Banana”, quien emprendió la huida tras cometer el crimen. Vecinos y allegados aseguraron que el agresor mantenía diferencias familiares por la propiedad de un terreno, lo que habría motivado la violenta agresión.

"Una de las muchachas salió corriendo; él la alcanzó por detrás y la mató a tiros. La mamá también recibió disparos; la operaron y está en intensivo", relató una testigo identificada como Milagros Ramírez Cuevas.

Tras los hechos, unidades de la Policía Nacional y del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) iniciaron la búsqueda del agresor, quien permanece prófugo.

Los familiares de las víctimas exigieron justicia y la captura inmediata del responsable, pidiendo a las autoridades actuar con firmeza.

“La familia quiere que agarren a ese hombre, que no siga haciendo daño”, expresó entre lágrimas una de las parientes de Stacy Adames.

El hecho ha causado consternación e indignación en la comunidad, que exige mayor presencia policial y acciones contundentes ante el aumento de los hechos violentos en la zona.