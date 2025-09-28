La tragedia ha encendido nuevamente las alarmas en la provincia de Dajabón, donde comunitarios denuncian un aumento de hechos violentos que ponen en riesgo la vida de los jóvenes y demandan mayor seguridad.

Dajabón.- El cuerpo de la adolescente Lewanny Pichardo Rodríguez, de 16 años, fue hallado la mañana de este domingo cerca del play de la comunidad El Plan 1, en el municipio de El Pino, Dajabón, presentando heridas aparentemente causadas por un arma blanca.

El hallazgo ha generado conmoción entre familiares, vecinos y amigos. Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, agentes del Dicrim y representantes del Ministerio Público, quienes supervisaron el levantamiento del cadáver junto al médico legista y trasladaron el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa y el tiempo aproximado de la muerte.

Versiones preliminares indican que Lewanny presentaba signos de violencia, lo que apunta a un posible homicidio.

Los residentes de la comunidad expresaron su preocupación por el aumento de hechos violentos en la zona y exigieron a las autoridades esclarecer el crimen y capturar a los responsables.