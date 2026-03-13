Agentes de la Policía Científica en la escena del crimen

SANTIAGO.-Un hombre ultimó a otro de varios balazos ayer tarde, luego que sostuvieran un pleito frente al parque público de la comunidad de la Herradura, al suroeste de esta ciudad, informaron las autoridades policiales.

El occiso fue identificado como David Antonio Fernández (El Ruso), de 50 años de edad, mientras que el homicida como Antony Andrés Montero (Creazy), de 30 años y quien fue detenido por la Policía.

De acuerdo a versiones de vecinos del lugar, entre víctima y victimario sse produjo un pleito por viejas rencillas.

“El Ruso le propinó varias galletas a Creazy y éste se fue a su casa y luego volvió con un arma de fuego y le propinó varios balazos”, declaró María Hernández.

Se estableció que la víctima trabajaba en el lugar como cuidador de vehículos.

Las autoridades policiales informaron que en las próximas horas pondrán a disposición del Ministerio Público al homicida, para los fines legales correspondientes.

El Ruso residía en el sector Barrio Nuevo, de La Herradura.