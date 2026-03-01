Una patrulla de la Policía Nacional abatió la medianoche de este domingo a Yordan Valdez, un presunto delincuente vinculado al homicidio del cabo Carlos Manuel Canario.

El incidente se produjo en el municipio de Los Alcarrizos durante un operativo de inteligencia, luego de que el sospechoso supuestamente atacara a los agentes para evitar su captura.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 A.M. cuando los agentes localizaron a Valdez. Al notar la presencia policial, el individuo habría iniciado un tiroteo, lo que obligó a los uniformados a repeler la agresión.

Tras resultar herido en el intercambio de disparos, Valdez fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Vinicio Calventi. Sin embargo, falleció mientras recibía atenciones médicas en dicho centro de salud.

Antecedentes y orden de arresto: Sobre el occiso pesaba la orden de arresto No. 2026-AJ0015827, emitida apenas el pasado 28 de febrero de 2026.

Se le señalaba como uno de los responsables de la muerte del cabo policial Carlos Manuel Canario, un caso que las autoridades buscaban resolver desde hace días.

En la escena del suceso, los peritos recolectaron una pistola marca Browning, calibre 9 milímetros, con un cargador y cinco cápsulas. Según la verificación realizada en la base de datos de la institución, el arma no presenta ningún registro legal de propiedad.