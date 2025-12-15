Santo Domingo. – La Policía Nacional informó que se entregó este lunes un hombre que fue captado en un video mientras intervenía, portando un arma de fuego, en un incidente violento ocurrido en un restaurante ubicado en una plaza comercial del Distrito Nacional.

El ahora detenido, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, fue identificado como Kelvin Alexandro Tranys Miniel, de 36 años.

Su actuación quedó registrada en un audiovisual que se hizo viral en redes sociales, generando amplia atención pública.

Tranys Miniel se presentó de manera voluntaria en horas de la mañana en la Oficina de Operaciones del Departamento Operativo II de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad, donde entregó un arma de fuego no letal, consistente en una pistola de fogueo, junto a su cargador y varias cápsulas.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho bajo investigación ocurrió el pasado 14 de diciembre de 2025, en un restaurante ubicado en el primer nivel de una plaza comercial del Distrito Nacional.

La Policía Nacional precisó que el caso continúa bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades penales que correspondan conforme a la ley.