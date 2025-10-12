El Millón — Un hombre asesinó a tiros a su esposa de 65 años y a su suegra de 87, y posteriormente se suicidó con el mismo método, este domingo en el sector El Milloncito.

Las víctimas fueron identificadas como Doris Romero, de 86 años, y su hija Mayra Martínez Romero, de 65, quienes fueron halladas sin vida dentro de su residencia ubicada en la calle Chicago esquina 10, número 18. Ambas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El presunto autor del crimen fue identificado como Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, esposo de Mayra Martínez, quien tras cometer el hecho se disparó con fines suicidas y falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Marcelino Vélez Santana.

Las causas que habrían motivado el suceso aún no han sido esclarecidas. Miembros del Departamento de Investigaciones de Homicidios asumieron las pesquisas correspondientes, mientras el Ministerio Público de la República Dominicana realiza las diligencias de lugar.