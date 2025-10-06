SKOPIE.— Un juez del Tribunal de Apelaciones de Tirana, capital de Albania, fue asesinado a tiros este lunes en plena audiencia por un hombre contra quien acababa de dictar una sentencia desfavorable en un litigio por la propiedad de varios inmuebles.

Detalles del ataque

El agresor, de 30 años, disparó cuatro veces contra el magistrado, quien murió en el acto, y también hirió a un padre y su hijo, pertenecientes a la otra familia implicada en el caso, según informó el canal Top Channel.

El atacante fue detenido dentro de la sala del tribunal, mientras que también fue arrestado el guardia de seguridad del recinto, sospechoso de no haber impedido el ingreso del arma de fuego.

Reacciones oficiales

El presidente de Albania, Bajram Begaj, calificó el hecho como un “acto atroz contra el propio sistema judicial”, mientras que el primer ministro, Edi Rama, expresó sus condolencias y exigió “la respuesta legal más severa hacia el agresor”.

Rama también planteó la necesidad de revisar la seguridad interna en los tribunales, sugiriendo que no debería estar bajo la gestión de empresas privadas, para garantizar la independencia judicial.

Según medios locales, la familia del agresor ya había estado involucrada en disputas previas por propiedades en la ciudad de Shkodër, y un tío suyo fue denunciado en múltiples ocasiones en 2023.