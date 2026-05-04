Hombre muere tras ingerir insecticida frente al Palacio de Justicia en San Juan

Un hombre murió tras ingerir una sustancia tóxica frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana, en un hecho que es investigado por las autoridades como un presunto suicidio.

El suceso ocurrió la mañana del pasado viernes 1 de mayo de 2026. El fallecido fue identificado como Franklin Roa García, de 40 años, dominicano, soltero, motoconchista y residente en la sección El Coco, municipio Juan de Herrera.

De acuerdo con el acta de levantamiento núm. 90888, la causa de muerte fue envenenamiento por la ingestión de un insecticida de amplio espectro. Informaciones preliminares indican que el hombre habría consumido voluntariamente la sustancia en presencia de varias personas.

El levantamiento del cadáver fue realizado por un equipo encabezado por el fiscal Francis Bidó Matos, junto a la aspirante a fiscalizadora Karen Peña, la médico legista Creucia Encarnación y miembros de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional.

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Durante el procesamiento de la escena, las autoridades recolectaron como evidencias un envase plástico tipo botella de refresco con residuos de sustancia tóxica, una funda plástica negra con un sobre identificado con la marca comercial del insecticida, una gorra negra con diseño blanco y un teléfono celular.

Asimismo, fue ocupada una cartera con documentos personales y la suma de RD$16,500 en efectivo, además de monedas por un valor de RD$45.

El Ministerio Público informó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el hecho.