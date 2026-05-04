Santo Domingo. -El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen, calificó como oportunas y necesarias las medidas del Gobierno para afrontar el impacto de la crisis provocada por la guerra en Medio Oriente.

Presidente del CODUE manifestó que la población debe estar consciente de que hay una situación difícil y compleja.

Refiriéndose al subsidio a los combustibles, expresó que “pienso que todas las medidas que se están tomando que el Gobierno está tratando de tomar medidas oportunas y necesarias”.

Sin embargo, el religioso consideró que el país no aguanta un año desembolsando la cantidad de dinero que eroga actualmente por concepto de subsidio a los combustibles.

“Lo primero es que la población debe saber que estamos ante una situación difícil y compleja y que no estamos preparados para ella, y que todavía en la República Dominicana no ha llegado, no ha tocado fondo la situación que se ve venir de esa situación”, adujo.

Lacen observó que habría que analizar la parte de la propuesta gubernamental en el conjunto de medidas que busca reducir un 50% de la asignación presupuestaria a los partidos políticos, cuya partida está dispuesta por la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

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Considera que primero habría que ver el consenso colectivo de los partidos políticos, si están de acuerdo con la medida de la reducción a los recursos que reciben por ese concepto.

Equipo económicos

Plantea que el gobierno, con su equipo económico, debe seguir repensando el alcance de las medidas, porque este es el primer recorte que se ha anunciado de esa magnitud.

“Por tanto pienso que no solamente el gobierno, todos los sectores y las familias dominicanas debemos prepararnos para el desafío que tenemos enfrente ahora mismo”, alertó.

Valoró como sabias y prudentes las reuniones con distintos sectores nacionales que ha venido llevando a cabo el gobierno, para tratar el impacto de la crisis provocada por la guerra en Medio Oriente.

El religioso considera que este tipo de encuentro para analizar el tema de forma franca y abierta contribuye con el mantenimiento y preservación de la paz social.