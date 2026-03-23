La Cueva, Cevicos, Sánchez Ramírez.- Familiares, profesores y amigos de la maestra Ana Méndez Cabrera, de 40 años, y su hija Anyeli Raquel Abreu, de 15, velan sus restos en el distrito municipal de La Cueva, en Cevicos, en medio de tristeza, luto y dolor que embarga a toda la comunidad por la tragedia.

Aunque los primeros informes señalaban que la causa del hecho habría sido el choque entre dos vehículos, investigadores policiales aclararon que el conductor perdió el control e impactó contra una de las estructuras laterales del puente sobre el río Jibe, en la carretera Cotuí-Cevicos.

El vehículo, una yipeta Ford Explorer de color blanco, era conducido por un señor identificado como José Luis, quien resultó con lesiones y recibe asistencia médica en un centro clínico de Cotuí.

Será esta tarde cuando los restos de la profesora Méndez Cabrera y su hija recibirán cristiana sepultura en el cementerio de La Cueva, en Cevicos.