Honduras: tensiones electorales desatan denuncia de irregularidades

La atmósfera en Honduras se ha puesto color de hormigas con las denuncias de irregularidades, amenazas y la demora para concluir el recuento de las elecciones del 30 de noviembre. Ante la incertidumbre que prima en la población, la presidenta del Consejo Electoral, Ana Paola Hall, denunció, sin entrar en detalles, que ella y su hija afrontan serios riesgos que podrían afectar su libertad e integridad física.

Con el conservador Nasry Asfura con una votación de 40 % frente al 39 de Salvador Nasralla el organismo electoral inició la revisión de sufragios en que se han detectado irregularidades en 2,700 urnas. Nasralla, que en un momento se colocó al frente en las votaciones, ya ha denunciado un fraude colosal a favor de Asfura, quien cuenta con la bendición del presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras el panorama se caldea la candidata oficialista Rixi Moncada, relegada a un lejano tercer lugar, reclamó la anulación de las votaciones ante las múltiples irregularidades que dijo las han caracterizado. Como si hiciera falta elevar más las tensiones el expresidente Manuel Zelaya, uno de los políticos más populares de Honduras, anunció que se tirará a las calles en reclamo de la celebración de nuevas elecciones.

Lee también: Crisis en Haití: 14 países se comprometen a apoyar misión militar para restaurar la seguridad

República Dominicana y los países de la Alianza Democrática han clamado respeto a la voluntad popular, mientras puede darse por hecho la declaración como ganador de Nasralla sin que se prevean las consecuencias.