Santo Domingo. — El Ministerio de Administración Pública informó que, con motivo de la Semana Santa, el horario laboral en el sector público se extenderá hasta el miércoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde.

La disposición está contenida en la Circular núm. 001054, mediante la cual se busca organizar el funcionamiento de las instituciones estatales durante este período.

El organismo explicó que la medida establece excepciones para aquellas entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deben garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

En ese sentido, instituciones vinculadas a la seguridad, salud y atención de emergencias mantendrán sus operaciones habituales para responder a las necesidades de la población.

El Ministerio reiteró que esta decisión forma parte de las acciones adoptadas para asegurar el adecuado desempeño del sector público durante la Semana Santa.