Hospital HEMA promueve liderazgo femenino en el Mes de la Mujer

En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, el Hospital HEMA patroció una conferencia enfocada en el fortalecimiento del liderazgo femenino dentro del sector salud.

La actividad reunió a colaboradoras del centro para abordar el rol de la mujer en escenarios de alta exigencia, la toma de decisiones y construcción de entornos laborales más conscientes, humanos y estratégicos.

Liderazgo femenino

En un comunicado enviado a esta redacción, el Hospital HEMA destacó que sigue impulsando como la promoción de oportunidades, el reconocimiento del potencial y la formación de mujeres líderes capaces de impactar no solo sus equipos de trabajo, sino también la sociedad en su conjunto.

La iniciativa forma parte de una línea de acción que apuesta a la formación continua, la dignificación del rol femenino y la creación de espacios donde la voz de la mujer no solo se escuche, sino que también dirija, construya y transforme.

«Con este tipo de encuentros, HEMA no solo celebra a la mujer, sino que invierte en su crecimiento, fortalece su liderazgo y proyecta un futuro donde el equilibrio, la inteligencia emocional y la visión estratégica femenina ocupan el lugar que les corresponde», destaca el hospital en una nota de prensa.