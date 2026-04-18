En representación del salsero dominicano Eduardo José Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Yiyo Sarante, su equipo legal emitió un comunicado en el que advierte sobre el uso no autorizado de su nombre, imagen e identidad pública en diversas plataformas digitales.

Según el documento, durante un tiempo considerable el intérprete mantuvo una postura tolerante frente a estas prácticas, con el objetivo de evitar conflictos innecesarios. Sin embargo, afirman que esa tolerancia ha sido abusada.

«Actualmente circulan contenidos en redes sociales mediante los cuales terceros difunden asociaciones falsas y totalmente ajenas a su persona, principios y trayectoria artística, sin realizar verificación mínima previa, evidenciando interés no orientado a informar con veracidad, sino a obtener visualizaciones y posicionamiento digital», informó su abogado Félix Portes a través del comunicado.

En ese sentido, Portes explicó que «estas actuaciones vulneran el derecho fundamental al honor, al buen nombre y a la propia imagen, protegido por el artículo 44 de la Constitución de la República Dominicana, generando responsabilidad civil y penal conforme al ordenamiento jurídico vigente. La condición de figura pública no implica renuncia a dichos derechos».

En consecuencia, advirtió que serán ejercidas acciones legales contra toda persona responsable del uso indebido de su nombre, imagen o reputación, así como contra la difusión de informaciones falsas o asociaciones indebidas con hechos ajenos.

Finalmente, hizo un llamado al cese inmediato de estas prácticas.