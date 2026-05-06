Temperaturas calurosas entre 32 a 34 grados Celsius se continúan registrando en parte del territorio nacional con escasas posibilidades de lluvias por la incidencia de un sistema de alta presión que inhibe la formación de nubes que produzcan lluvias comunicó este miercoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El calor es provocado por la incidencia del viento de componente sureste dando lugar que en Montecristi y Santiago se registraron temperatura máxima de 34.0 grados Celsius; en La Vega, Valverde y San Francisco de Macorís con 33, según los registros de la visión de Hidrometeorología.

Meteorología comunicó que debido a reducción de las lluvias continúan predominando condiciones de buen tiempo, favorables para realizar actividades al aire libre con un cielo mayormente soleado y escasas precipitaciones.

Solo en horas de la tarde ocurrirán chubascos aislados con posibles tronadas, como en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, debido a los efectos orográficos y el calentamiento diurno.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo permanecerá con nubosidad dispersas y escasas posibilidades de lluvias.

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En el mar el oleaje está bueno de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que puedan navegar todas las embarcaciones, según el pronóstico marino de Meteorología.

El Centro Nacional de Pronósticos comunicó que mañana jueves estará incidiendo en el área de pronóstico la primera onda tropical de la temporada de verano por lo que desde horas de la madrugada y primeras de la mañana se prevén chubascos débiles a moderados en las provincias de La Altagracia, La Romana, El Seibo y Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo.

En la tarde conforme la onda tropical avance hacia el oeste la actividad de precipitaciones ocurran en Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y La Vega, en forma de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Según los registros meteorológicos en la región del Caribe las ondas tropicales son las principales fuentes de donde surgen los ciclones tropicales.