¡Hoy es Día de Gokú! Conoce 5 curiosidades del saiyajin más famoso

El Día de Goku se celebra oficialmente cada 9 de mayo. Es una fecha especial para los fanáticos de Dragon Ball en todo el mundo.

La elección de esta fecha es un juego de palabras sonoro (conocido como goroawase). En japonés, el número 5 se pronuncia «Go», mientras el número 9 se pronuncia «Ku». Al juntarlos (5/9), se forma la palabra Goku.

Por celebrarse esta fecha especial, presetamos cinco curiosidades sobre el emblemático personaje de animé.

Origen del personaje

Akira Toriyama se basó en el personaje inspirado en Sun Wukong, el protagonista de la clásica novela china Viaje al Oeste. Integró elementos como su cola de mono, el báculo sagrado y la nube voladora.

Kakarotto

Su nombre de nacimiento, Kakarotto, que proviene de la palabra inglesa carrot (zanahoria). Esta tendencia se mantiene con otros saiyajines, como Vegeta (vegetal) o Broly (brócoli).

Fobia a las agujas

Gokú padece de tripanofobia, que es el miedo extremo a las inyecciones y las agujas. Este rasgo se introdujo principalmente en el anime para darle un toque cómico y humano.

La voz de Gokú

En la versión original japonesa, Gokú ha sido interpretado por la misma persona desde 1986: la actriz de voz Masako Nozawa. No solo da voz a Gokú, sino también a sus hijos Gohan y Goten, y a su padre Bardock.

Villanos enfrentados

En la etapa de Dragon Ball Z Gokú solo mató directamente a dos villanos: Yakon (un subordinado de Babidi que explotó por exceso de energía) y Kid Buu (con la Genkidama). Gokú suele preferir perdonar a sus enemigos para volver a pelear con ellos en el futuro.