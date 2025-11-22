Hoy no ocurrirán lluvias en gran parte del territorio nacional predominando condiciones favorables para las actividades recreativas al aire libre por la incidencia de un sistema de alta presión que impide la formación de nubes que provocan lluvias comunicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará con medio nublado en ocasiones con escasas posibilidades de lluvias.

Mientras en San Pedro de Macorís y La Romana el cielo estará con nubes dispersas sin lluvias con temperaturas máximas entre 31 a 32 grados Celsius, dice el parte meteorológico de hoy.

En Santiago, Puerto Plata y la provincia Duarte, La Vega y Monseñor Nouel el cielo estará medio nublado en ocasiones con chubascos pasajeros en horas de la tarde, comunicó el Indomet.

En San Cristóbal, Peravia, San Juan y Barahona tampoco ocurrirán lluvias.

En la costa del océano Atlántico y el mar Caribe el oleaje está bueno de 3 a 4 pies condiciones favorables para que puedan navegar todas las embarcaciones de pesca, turísticas y deportivas, dijo Meteorología en el pronóstico marino.

Mañana domingo la incidencia del sistema de alta presión en varios niveles de la troposfera y la masa de aire con poco contenido de humedad, por consiguiente, se observará un cielo mayormente soleado con escasa nubosidad. No obstante, hacia localidades de la Cordillera Central, ocurrirán chubascos locales, debido a los efectos orográficos y el arrastre del viento del noreste.