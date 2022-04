Hoy llega el esperado debut de Julio Rodríguez

MINNEAPOLIS — Si había nervios al entrar al camerino de las Grandes Ligas por primera vez, Julio Rodríguez ciertamente no los mostró el jueves, un día antes de su debut en las Grandes Ligas.

«Honestamente, estoy bastante tranquilo», dijo Rodríguez. «Estoy emocionado de estar aquí. Es solo otro día en el negocio».

Rodríguez estuvo entre los muchos Marineros, si no todo el equipo, que participó en un entrenamiento voluntario en Target Field el día que originalmente estaba programado para la apertura de la temporada regular antes de que las condiciones de nieve obligaran a los Mellizos a retrasar el juego 24 horas.

Encajó perfectamente, tal como lo hizo durante toda la primavera. La comodidad con sus compañeros de equipo, después de haber pasado cada uno de los últimos tres años en los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas, ha facilitado la transición.

«Siento que, obviamente, he visto todas estas caras suficientes veces», dijo Rodríguez. «Me siento muy cómodo con ellos. Me dejan ser yo mismo. Siento que eso es realmente grandioso para mí. Simplemente me dejan ser quien soy. Me siento muy cómodo con todos. Mientras los tenga, estoy bien».

El mánager de los Marineros, Scott Servais, dijo que el grupo de apoyo de Seattle ha ayudado y seguirá ayudando a llevar a Rodríguez.

«La cuestión es que tenemos un buen equipo a su alrededor», dijo Servais. «Entonces, no es como si tuviera que entrar y llevar la carga. Mañana jugará su primer partido de Grandes Ligas. Que se divierta. Quiero decir, espero que reciba un golpe. Sé que él espera recibir el impacto , como cualquier jugador joven la primera vez que estás en un estadio de béisbol de las grandes ligas. Es una sensación bastante emocionante. Estará animado.

«Es un tipo divertido. Y creo que es fácil gravitar hacia él. Nuestra base de fanáticos lo amará. Y hay muchos jugadores que les van a gustar en este equipo. Pero él tiene que ser quien es. Eso es lo que lo hace un muy buen jugador. Y no quiero cambiar eso. No quiero estropearlo en absoluto.

Es un tipo emotivo. Y me encanta. A menudo he hablado sobre nuestros muchachos, y cómo está bien mostrar tus emociones en tu manga. Hazlo de una manera profesional. Pero nos gusta. Siempre he sido un gran admirador y Julio encaja perfectamente aquí».

Dicho esto, es probable que haya nerviosismo natural cuando salte al campo, y no será la primera vez. Ha estado en un gran escenario antes.

«Los Juegos Olímpicos: cuando vistió la camiseta de la República Dominicana, esa fue la última vez que sentí verdaderas mariposas», dijo Rodríguez, refiriéndose a su desempeño por la medalla de bronce en Tokio el verano pasado. «Esa fue la primera vez que tuve escalofríos jugando béisbol».

¿Cómo cree que se sentirá mañana, con una multitud llena en el camino mirándolo e innumerables fanáticos de los Marineros sintonizando?.

«Te lo diré mañana», dijo Rodríguez. «No sé qué decir, honestamente. Estoy emocionado de ver lo que me trae».