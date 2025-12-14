Vaguada seguirá provocando aguaceros en algunas provincias

Santo Domingo.- Una vaguada continuará provocando aguaceros en algunas provincias dominicanas, pero se espera que el ambiente meteorológico mejore en las próximas horas debido a que se registrará un menor contenido de humedad en la zona.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), los aguaceros se registrarán en las provincias Hato Mayor, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat y Puerto Plata, debido a la presencia de la vaguada.

Asimismo, Indomet exhortó a los propietarios de pequeñas embarcaciones que permanezcan en puerto, debido al oleaje anormal en la costa atlántica.

Meteorología también, informó que la temperatura continuara descendiendo en República Dominicana, principalmente en provincias ubicadas en la zona norte.